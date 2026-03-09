ترامب: لست راضيا عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الإيراني

وعلق ، خلال حديثه لصحيفة " "، على انباء نشر قوات أمريكية في منشأة التخصيب تحت الأرض في بالقرب من العاصمة الفارسية القديمة: "لم نتخذ أي قرار في هذا الشأن. نحن بعيدون كل البعد عنه".واضاف أنه "غير راضٍ" عن تولي ، البالغ من العمر 56 عاماً، منصب المرشد الأعلى خلفاً لوالده، ، خلال نهاية الأسبوع، لكنه لم يُكرر تهديده السابق بقتل أي يتولى السلطة دون استشارته.وقال ترامب، في معرض حديثه عن خططه بشأن خامنئي الابن: "لن أُخبركم. لن أُخبركم. أنا غير راضٍ عنه".وقلّل ترامب، الذي تحدث هاتفيًا من ناديه الوطني للغولف في دورال بولاية فلوريدا، من حدة التكهنات حول إمكانية إرسال قوات برية إلى أصفهان، بعد أن صرّح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" بعد ظهر السبت قائلاً: "لم نتحدث عن هذا الاحتمال".لكن وسائل إعلامية، من بينها "سيمافور" و"إن بي " و"أكسيوس"، أفادت في اليوم نفسه بأن هذا السيناريو قيد المناقشة الجادة.وفي غضون ذلك، جاء رد ترامب المراوغ بشأن مجتبى خامنئي عقب تهديدات صريحة قبل انتخابه.وقبل وقت قصير من تعيين نجل آية الله الراحل المتشدد خلفًا له، صرّح ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الأحد بأن الزعيم الجديد "لن يدوم طويلًا" إذا "لم يحصل على موافقتنا".وكان ترامب قد صرّح لـ"أكسيوس" الأسبوع الماضي بأن "نجل خامنئي ضعيف الشخصية" وأنه "يجب أن أشارك في عملية ، كما حدث مع ديلسي [رودريغيز] في فنزويلا".