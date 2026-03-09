البنتاغون يعلن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء حرب إيران

وذكر بيان الوزارة أن الجندي، الذي كان يخدم في الكتيبة الفضائية الأولى، توفي في 8 اذار، ليرتفع بذلك عدد القتلى الأمريكيين المعلَن عنهم رسميا خلال عملية "الغضب الملحمي" التي بدأت في 28 فبراير إلى سبعة جنود . ويجري التحقيق في الحادث، حسب البيان.ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن والبنتاغون، فإن إجمالي الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية منذ بداية النزاع يبلغ 7 قتلى و18 جريحا.كما أعلنت الوزارة بشكل منفصل عن وفاة ضابط في ، في حادث غير قتالي في .في المقابل، أكدت أن حجم الخسائر التي ألحقتها بالجيش الأمريكي كبيرة، حيث أعلن متحدث باسم الإيراني في الأيام الأولى للردود الإيرانية الانتقامية (بحلول 3 اذار) أن عدد القتلى والجرحى الأمريكيين وصل إلى 650 جنديا خلال اليومين الأولين فقط.كما صرح أمين الإيراني، أن "طهران تحتجز عددا من الجنود الامريكيين كاسرى حرب، وأن تتعمد إدراجهم ضمن قوائم القتلى لإخفاء الحقيقة .من جانبها، نفت الأمريكية بشكل قاطع التصريحات الإيرانية، ووصفتها بأنها "أكاذيب وخداع" و"تضليل إعلامي" .وأكد مسؤولون أمريكيون عدم وقوع أي إصابات في القواعد البحرية بالبحرين، نافين بشكل خاص مزاعم استهداف حاملة الطائرات "يو إبراهام " .