بريطانيا تتراجع عن نشر حاملة طائرات في الشرق الأوسط



كشفت صحيفة The Times أن المملكة المتحدة قررت عدم نشر حاملة الطائرات HMS Prince of Wales في الشرق الأوسط رغم التصعيد العسكري المرتبط بالحرب مع .



وذكرت الصحيفة أن الحاملة لن تُرسل لتعزيز الوجود العسكري البريطاني في المنطقة، بعد تقارير سابقة تحدثت عن وضعها في حالة تأهب قصوى استعداداً للإبحار خلال خمسة أيام.



وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي إن لا تحتاج إلى لإرسال حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط، مؤكداً أنه سيتذكر موقف من عدم دعم في الصراع مع .