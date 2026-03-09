تحذير أمني في واشنطن من اتصالات إيرانية مشفرة

وبحسب تنبيه حكومي اتحادي وُجّه إلى وكالات إنفاذ القانون واطلعت عليه الشبكة، فإن التحليل الأولي أظهر إشارات بث يُرجح أن يكون مصدرها ، جرى نقلها عبر عدة دول بعد وقت قصير من مقتل المرشد الإيراني في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي وقع في 28 شباط.وأوضح التنبيه أن الإرسال الذي تم اعتراضه كان مشفراً وموجهاً إلى مستلمين يمتلكون مفاتيح فك التشفير، وهو نمط يُستخدم عادة لإيصال تعليمات إلى عملاء سريين أو ما يعرف بالخلايا النائمة، دون الحاجة إلى استخدام الإنترنت أو شبكات الاتصالات التقليدية.وأشار التحليل الأولي إلى أن هذه الإشارات قد تكون مصممة لتفعيل أو إصدار تعليمات لعناصر موجودة مسبقاً خارج إيران، تعمل ضمن شبكات سرية في دول أخرى.ورغم ذلك، أكد التنبيه الأمني أنه "لا يوجد في الوقت الحالي تهديد عملياتي مرتبط بموقع محدد، لكنه دعا وكالات إنفاذ القانون إلى رفع مستوى اليقظة وتعزيز مراقبة النشاطات اللاسلكية غير المعتادة".كما أشار التقرير إلى أن "الظهور المفاجئ لمحطة بث جديدة ذات خصائص إعادة إرسال دولية يُعد مؤشراً يستدعي متابعة أمنية دقيقة".ويأتي هذا التطور في ظل مخاوف متزايدة لدى الغربية من إمكانية استخدام خلايا نائمة مرتبطة بإيران لتنفيذ عمليات انتقامية بعد الضربات العسكرية التي استهدفت في الأسابيع الأخيرة.