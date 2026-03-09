واشنطن تصدر تنبيها مسائيا يخص العراق

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "أي خيارات جديدة لمغادرة سيتم مشاركتها مع المواطنين الأمريكيين الذين يسعون إلى المغادرة".وأضافت أن "إيران والجماعات الإرهابية من الميليشيات المتحالفة معها ما زالت تشكل تهديداً كبيراً للسلامة العامة"، مبينة أن "هجمات وقعت ضد مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية داخل العراق".وأوضحت أن "شركات أمريكية وفنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في العراق، بما في ذلك تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، تعرضت لهجمات، فضلاً عن استهداف مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء البلاد".وحذرت من أن "التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين قد يعرضهم للخطر، داعية الأمريكيين إلى البقاء يقظين، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم عرضة للاستهداف".وأكدت أنها "تراقب الوضع عن كثب وتلتزم بتقديم المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الأمريكيين"، مشددة على أن "سلامتهم تمثل أولوية قصوى مع الاستمرار في مشاركة أحدث المعلومات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أمنهم".ونصحت المواطنين الأمريكيين في العراق بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمناً، مشيرة إلى أن "من يختار البقاء ينبغي أن يستعد للبقاء في أماكن آمنة لفترات طويلة مع توفير إمدادات من الطعام والماء والأدوية والاحتياجات الأساسية".وبيّنت أن "بإمكان المواطنين الأمريكيين في العراق التواصل مع عبر الرقم: +1-202-501-4444 للحصول على معلومات ومساعدة بشأن المغادرة".خيارات المغادرةأوضحت الحكومة الأمريكية أن "الرحلات الجوية التجارية لا تعمل حالياً من العراق، فيما توجد طرق برية إلى والكويت والمملكة العربية وتركيا"، مشيرة إلى أن "معظم المعابر الحدودية البرية مفتوحة حالياً لكنها قد تُغلق في وقت قصير دون إشعار مسبق، في حين تستمر وسائل النقل البرية المحلية بالعمل".الأردن• المجال الجوي في الأردن مفتوح حالياً، لكن قد تستمر اضطرابات الرحلات.• لا تتوفر تأشيرات عند الوصول في المعبر الحدودي البري مع العراق، ويجب على المواطنين الأمريكيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر نظام التأشيرة الإلكترونية (eVisa) من خلال الأردنية.• المجال الجوي في الكويت مغلق، لكن الطرق البرية إلى مفتوحة، وقد يتم إغلاق الحدود وإعادة فتحها في وقت قصير.• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الكويت، على أن تكون جوازات السفر صالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.المملكة العربية السعودية• المجال الجوي في السعودية مفتوح وتتوفر خيارات تجارية لمغادرة المنطقة.• يمكن للمواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرة عند الوصول، فيما قد يساعد التقديم على تأشيرة إلكترونية مسبقاً على تجنب التأخير عند منفذ الدخول.• تبلغ تكلفة التأشيرة السياحية نحو 105 دولارات، فيما تبلغ تكلفة تأشيرة العبور نحو 10.5 دولارات وصالحة لمدة 96 ساعة.تركيا• المجال الجوي في تركيا مفتوح وتتوفر رحلات تجارية.• يمكن للمواطنين الأمريكيين دخول تركيا من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً.الحماية من عمليات الاحتيالدعت الأمريكية المواطنين إلى اتباع إرشاداتها لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال، والحذر من أي شخص يطلب المال، مشيرة إلى أنه في حال التعرض لعملية احتيال يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقديم المساعدة.البقاء في مكان آمن• أصدرت بعثة في العراق إشعاراً بالبقاء في المكان داخل العراق، داعية جميع الأمريكيين إلى الالتزام بذلك حتى إشعار آخر.• شهدت أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات ضد الولايات المتحدة، خاصة في الجانب الجنوبي من جسر 14 تموز وساحة التحرير، وقد اتسمت بعض هذه الاحتجاجات بالعنف مع دعوات لمظاهرات إضافية في أنحاء البلاد.• استهدفت ميليشيات موالية لإيران الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم .• ما يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والراجمات قائماً في الأجواء العراقية.• أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في مع بعض الاستثناءات المحدودة، ونُصح المواطنون الأمريكيون بعدم محاولة التوجه إلى السفارة الأمريكية في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.عمليات السفارة والقنصليةأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية، فيما يمكن للمواطنين الأمريكيين في حالات الطوارئ التواصل عبر البريد الإلكتروني:BaghdadACS@state.gov‏ErbilACS@state.govالإجراءات الواجب اتخاذها• الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بالحالة.• التأكد من أن وثائق السفر محدثة ويسهل الوصول إليها.• تحديد موقع آمن داخل المنزل أو أي مبنى آمن آخر مع الاحتفاظ بمخزون من الطعام والماء والأدوية والاحتياجات الأساسية.• الابتعاد عن الاحتجاجات والمظاهرات والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور.• الالتزام بتعليمات المسؤولين المحليين والاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الموثوقة مثل وزارة الخارجية الأمريكية.• التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي تحديثات السلامة والأمن من السفارة الأمريكية.• الحفاظ على شحن الهاتف المحمول والاحتفاظ بأرقام الطوارئ.