البنتاغون يرد على تقارير حول سقوط صاروخ في البحرين

وأوضحت في بيان: "ذكرت تقارير في وقت سابق اليوم أن صاروخ أمريكي أخطأ هدفه أثناء اعتراضه صاروخا أو طائرة مسيرة إيرانية، وسقط عن طريق الخطأ على حي سكني في ".

وأضافت : "الحقيقة: بحسب الحكومة البحرينية، سقطت طائرة مسيرة إيرانية على حي سكني، مما أسفر عن إصابة 32 مدنيا في البحرين، بينهم أطفال احتاجوا إلى علاج طبي".



وفي وقت سابق، أصدر عدد من أهالي جزيرة سترة البحرينية بيانا حول أحداث فجر اليوم الإثنين، وأكدوا سقوط صاروخ اعتراضي أمريكي، وتحديدا في منطقة مهزة، على منازل المواطنين، مخلفا عددا من الإصابات بينها إصابات بالغة.



كما أفادت البحرينية في وقت سابق بوقوع إصابات جراء انفجارين قويين وقعا نتيجة هجوم بطائرة مسيرة إيرانية على جزيرة سترة.