الشرع يعلن دعمه للعراق ولبنان: تصعيد المنطقة تهديد وجودي
دوليات
2026-03-09 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
301 شوهد
أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين، عن دعمه لخطوات حكومتي
العراق
ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما، ومنع الانزلاق باتجاه الصراع، مشددا على أن التصعيد بالمنطقة "تهديد وجودي".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط، بدعوة من رئاسة
المجلس الأوروبي
والمفوضية الأوروبية، لبحث التطورات العسكرية في المنطقة وسبل خفض التصعيد.
وقال الشرع خلال الاجتماع: "التصعيد الراهن يمثل تهديدا وجوديا للمنطقة بأسرها، فإغلاق
مضيق هرمز
والضربات على البنية التحتية للطاقة في
الخليج
تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي".
وأكد أن
سوريا
"الواقعة على مفترق جغرافي بين ثلاث جبهات مشتعلة، تتعرض لتداعيات مباشرة وخطيرة نتيجة هذه التطورات".
وشدد الرئيس السوري على أن "موقفنا كان ولا يزال ثابتا في إدانة كافة أشكال الاعتداءات التي تطال السيادة العربية"، وأعلن "الوقوف إلى جانب
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
بنزع سلاح
حزب الله
"، كما أعرب عن دعم "الخطوات الجادة والحاسمة التي تتخذها حكومتا
العراق
ولبنان لإبعاد الخطر عن بلديهما، ومنع أي انزلاق باتجاه الصراع".
وفي تصريح لافت، أدان الشرع "ما نشهده من محاولات إيرانية مستمرة لزعزعة استقرار العواصم العربية، وتدخلات تمس صلب
الأمن القومي
العربي"، معتبرا ذلك "أمرا مدانا بأشد العبارات".
وتابع الرئيس السوري قمنا "بتنسيق موقفنا الموحد مع دول المنطقة، وعززنا قواتنا الدفاعية على الحدود احترازيا لمنع نقل تداعيات الصراع إلى الأراضي السورية، ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود ومنعها من استخدام الأراضي السورية" لأي تحركات مشبوهة، وأكد أن "استقرار سوريا هو حجر الزاوية لاستقرار المشرق العربي والمنطقة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
