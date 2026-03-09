ترامب: الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير وفكرت في شخص بدل خامنئي

اعتبر الرئيس الأمريكي ، اليوم الاثنين، أن ما وصفها "الحرب الإيرانية" انتهت إلى حد كبير، وفيما اشار الى أنه فكر في شخص ما ليحل مكان المرشد الإيراني الجديد السيد مجتبى ، كشف أن السفن تعبر حالياً.

ونقلت " " عن قوله، "الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير، وفكرت في شخص ما ليحل مكان "، مردفا "ليس لدي أي رسالة لمجتبى خامنئي على الإطلاق".

واستدرك ترامب بالقول "الحرب قد تنتهي قريبا وليس لدى أسطول بحري ولا اتصالات ولا سلاح جو"، مضيفا "السفن تعبر الآن وأفكر في السيطرة عليه، من الأفضل ألا يحاول الإيرانيون القيام بأي عمل استفزازي وإلا ستكون هذه نهاية ذلك البلد".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.