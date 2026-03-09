الصفحة الرئيسية
اتصال هاتفي يجمع بوتين وترامب بشأن الوضع الدولي الراهن
دوليات
2026-03-09 | 15:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
691 شوهد
أفاد
يوري
أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، مساء اليوم الاثنين، بأن الأخير أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي
دونالد ترامب
، لبحث تطورات الوضع الدولي الراهن.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المكالمة الهاتفية بين
بوتين
وترامب: "اتصل
دونالد ترامب
بفلاديمير بوتين لمناقشة عدد من القضايا المهمة للغاية المتعلقة بالتطورات الحالية للوضع الدولي".
وأوضح المساعد الرئاسي أن الحوار بين الرئيسين كان عمليا وصريحا وبناء، مشيرا إلى أن محادثة اليوم استمرت حوالي ساعة.
وقال: "لقد تم التركيز بالفعل على الوضع المحيط بالصراع مع
إيران
والمفاوضات الثنائية الجارية بشأن التنظيم الأوكراني، بمشاركة ممثلين عن
الولايات المتحدة
".
وأضاف أوشاكوف: "أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه، كما تم الاتفاق عليه سابقا، ينبغي أن يتم هذا التواصل بشكل منتظم، وقال الزعيمان إنهما مستعدان لذلك".
كما قدم الرئيس الأمريكي تقييمه لتطور الوضع في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية، خلال المحادثة.
وبحسب أوشاكوف، جرى تبادل جوهري للغاية بشأن الوضع في إيران، وأعتقد أنه مفيد للآراء".
وأوضح مساعد الرئيس الروسي، إن الرئيسين ناقشا الوضع في فنزويلا خلال محادثتهما، وقال للصحفيين: "تطرق الرئيسان أيضا إلى قضية فنزويلا، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع سوق النفط العالمية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
