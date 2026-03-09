اتصال هاتفي يجمع بوتين وترامب بشأن الوضع الدولي الراهن

وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المكالمة الهاتفية بين وترامب: "اتصل بفلاديمير بوتين لمناقشة عدد من القضايا المهمة للغاية المتعلقة بالتطورات الحالية للوضع الدولي".وأوضح المساعد الرئاسي أن الحوار بين الرئيسين كان عمليا وصريحا وبناء، مشيرا إلى أن محادثة اليوم استمرت حوالي ساعة.وقال: "لقد تم التركيز بالفعل على الوضع المحيط بالصراع مع والمفاوضات الثنائية الجارية بشأن التنظيم الأوكراني، بمشاركة ممثلين عن ".وأضاف أوشاكوف: "أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه، كما تم الاتفاق عليه سابقا، ينبغي أن يتم هذا التواصل بشكل منتظم، وقال الزعيمان إنهما مستعدان لذلك".كما قدم الرئيس الأمريكي تقييمه لتطور الوضع في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية، خلال المحادثة.وبحسب أوشاكوف، جرى تبادل جوهري للغاية بشأن الوضع في إيران، وأعتقد أنه مفيد للآراء".وأوضح مساعد الرئيس الروسي، إن الرئيسين ناقشا الوضع في فنزويلا خلال محادثتهما، وقال للصحفيين: "تطرق الرئيسان أيضا إلى قضية فنزويلا، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع سوق النفط العالمية".