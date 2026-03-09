الحرس الثوري يعلن تدمير مركز إسرائيلي للاتصالات الفضائية

وقال إن "المركز استهدف ودمّر بواسطة طائرات مسيرة تابعة لقوات التابعة له خلال عملية خاصة".

وذكر في بيان أن "هذا المركز كان أحد مراكز الاتصالات الرئيسية بين القواعد الجوية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية".



وأشار أيضا إلى أن "هذا المركز يمثل البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكة التحكم بالأقمار الصناعية للطائرات الإسرائيلية".