ترامب يعلن القضاء على قدرات إيران النووية ويتحدث عن المرشد الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، القضاء على قدرات النووية، فيما تحدث عن المرشد الإيراني الجديد.

وقال في كلمة له، "جيشنا في أفضل أحواله وأنجزنا الكثير، والأيام الـ9 الماضية ذكرتنا بأهمية الأغلبية الجمهورية وهي مرتبطة بمستقبل ".

وأضاف "قضينا على قدرات النووية، وتم القضاء على مسيرات إيران وقدراتها الصاروخية وبحريتها"، مردفا "لن نتوقف إلى أن يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو".

ولفت ترامب الى أن "البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر"، مضيفا "قدرات إيران من الصواريخ والمسيرات يتم تدميرها بالكامل".

وشدد "إيران كانت تعتبر دولة قوية لكننا سحقناها تماما"، معتبرا أنه "كان على إيران أن تستسلم قبل يومين ولم يتبق لديها أي شيء"، كاشفا "إيران كانت تمتلك صواريخ أكثر بكثير مما كان يعتقده أي شخص".

وتابع ترامب، "قادة إيران منهم من رحل ومنهم من يعد الدقائق الأخيرة حتى يرحل"، لافتا الى أنه "كان لدى إيران قادة ورحلوا ثم جاء قادة جدد ورحلوا ولا أحد يعرف من سيكون على رأس إيران الآن"، مضيفا "أصبت بخيبة الأمل من اختيار مجتبى مرشدا أعلى لإيران وسيقودها إلى نفس المشاكل".