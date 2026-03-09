إيران تحدد شروطاً لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط

وقال بزشكيان في بيان: " مستعدة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط إذا لم تُستخدم الأراضي والمياه الإقليمية لجيراننا لشن هجمات على السكان الإيرانيين".كما صرح الرئيس الإيراني بأن " وإسرائيل تسعيان إلى إثارة الفتنة لنصب العداء بين طهران وجيرانها في المنطقة".وتابع: "وسائل إعلام تابعة لهما (واشنطن وتل أبيب) تتهم بشن هجمات صاروخية على ".وتأتي هذه التصريحات بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عملية عسكرية ضد إيران، واستهدافهما مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران، وبرر الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية يزعم أنها تنطلق من طهران.