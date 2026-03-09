"حزب الله" يعلن استهداف مصنع عسكري غرب مدينة صفد

وأوضح " " في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات وضاحية الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:00 اليوم الإثنين 09/03/2026 مصنعا عسكريا غرب مدينة صفد بصلية صاروخية".وأعلن "حزب الله" في وقت سابق استهداف قاعدة في الرملة تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية.