أسعار خام برنت تتراجع بعد تصريحات ترامب حول إيران

وقالت الوكالة، مستشهدة بمعلومات : "جاء هذا التراجع بعد أن أشار إلى أن الحرب الأمريكية ضد قد تنتهي قريبا، ونوه الرئيس الأمريكي بأن العملية متقدمة على المحدد لها، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط عليه وسط ارتفاع أسعار الطاقة".ويوم الاثنين، صرح ترامب بأن قضت تماما على قدرات إيران النووية، وقال "قضينا على مسيرات إيران وقدراتها الصاروخية وبحريتهم. البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر".وبالنسبة لأسعار النفط الخام، ومع افتتاح التداول يوم الاثنين ارتفع سعر فوق 119 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 17 يونيو 2022، كما ارتفع سعر خام غرب الوسيط فوق 119 دولارا لأول مرة منذ 15 يونيو 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 29% و31% تقريبا على التوالي.وبحلول مساء الاثنين، تباطأ نمو الأسعار إلى حوالي 7%، لكنها لا تزال أعلى من 100 دولار للبرميل، أي أعلى بنحو 50% من مستوى إغلاق شهر فبراير.