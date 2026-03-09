الجيش السوري يتهم "حزب الله" باطلاق قذائف باتجاه نقاطه

وقالت هيئة العمليات في الجيش وفق وكالة " ": "سقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، أطلقت من الأراضي ".وأضافت أن "عناصر اللبناني هي من أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرغايا"، موضحة أنه تم "رصد وصول تعزيزات لعناصر الحزب إلى الحدود السورية اللبنانية"، مؤكدة أنها "تقوم بالمراقبة وتقييم الموقف".وأكدت الهيئة أنها "تتواصل مع ، وتدرس الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم"، محذرة من أن "الجيش السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف ".