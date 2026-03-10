الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليلة رمضانية
من
05:40 AM
الى
06:40 AM
LIVE
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
الجيش الأمريكي يعلن استهلك 5.6 مليار دولار ذخائر في يومين
دوليات
2026-03-10 | 01:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
132 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
قدر مسؤولون في البنتاغون أن الضربات الأمريكية الأولية على
إيران
في الأيام الثلاثة الأولى كلفت 5.6 مليار دولار في الذخائر وحدها، مع مخاوف من استنزاف المخزونات المتقدمة بسرعة.
وأفاد ثلاثة مسؤولين أمام
الكونغرس
يوم الاثنين بأن الموجة الأولى من الضربات الأمريكية على
إيران
استهلكت ذخائر بقيمة تقدر بنحو 5.6 مليار دولار على مدى يومين. وذكرت صحيفة "
واشنطن بوست
" أن هذا التقدير يفاقم المخاوف في الكابيتول هيل بشأن سرعة استنزاف مخزونات الأسلحة المتطورة نتيجة لهذه الهجمات، فضلا عن تجدد تساؤلات المشرعين حول تأثير ذلك على الجاهزية العسكرية.
وقد قللت
إدارة ترامب
مرارا من شأن هذه المخاوف، وصرح متحدث باسم البنتاغون للصحيفة في بيان بأن الجيش يمتلك "كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس، وضمن أي إطار زمني".
ووفق الصحيفة، يخطط
البيت الأبيض
لطلب حزمة تمويل دفاعي إضافية بعشرات المليارات لدعم العمليات، مشيرة إلى أن الجيش يتحول من استخدام ذخائر دقيقة باهظة إلى قنابل ليزر أرخص (من ملايين إلى 100 ألف دولار/ضربة)، مع نقل أنظمة ثاد وباتريوت من
آسيا
بعد السيطرة الجوية.
وقد أطلق البنتاغون بالفعل مئات الأسلحة الدقيقة، وأصاب أكثر من 5000 هدف بأكثر من 2000 قذيفة منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط، وفق صحيفة "
نيويورك
تايمز" التي ذكرت أن الرئيس
ترامب
صرح بعد اجتماعه مع مقاولي الدفاع يوم الجمعة بأنهم وافقوا على مضاعفة إنتاج بعض الأسلحة أربع مرات.
من جهة أخرى، أشار موقع "بوليتيكو" إلى أن حلفاء
الولايات المتحدة
قلقون بشأن سرعة استهلاكها للذخائر. فبعض
الدول الأوروبية
بحاجة إلى إعادة تخزين الأسلحة التي ضغطت عليها الولايات المتحدة لشرائها، بعد تحويل أسلحة إلى أوكرانيا، وهي قلقة من عدم تسليمها. وقال مسؤول من شمال أوروبا: "إن الذخائر التي تم إطلاقها والتي سيتم إطلاقها هي التي يحتاج الجميع إلى الحصول عليها بأعداد كبيرة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
