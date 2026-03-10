هل يتكرر سيناريو العراق في ايران؟

وقال خلال مؤتمر صحفي: "تذكروا ، حيث تم طرد الجميع من وظائفهم: الجيش، والشرطة، والسياسيين. لم يبقوا منهم أحدا. وتعرفون إلى ماذا تحول كل هؤلاء المهمشين؟ إلى تنظيم . ونحن لا نريد ذلك".وفي 28 شباط، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في ، بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.