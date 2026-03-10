وزير الخارجية الايراني يكشف موعد خطاب المرشد الاعلى الجديد: خطة تغيير النظام فشلت

وقال عراقجي في تصريحات لـ"بي بي أس نيوز"، ان "أميركا وإسرائيل كانتا تعتقدان ان النظام في سيسقط خلال يومين من العمليات لكن الخطة فشلت، وجميع الخطط البديلة ستفشل ايضا".واستبعد عراقجي إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي بأن الحرب مع ستنتهي "قريباً"، مبينا انه "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضرورياً ً"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع "لم تعد مطروحة" لدى .وأكد أن التفاوض مع الأميركيين ليس على جدول الأعمال حالياً، مستذكراً أن إيران لديها "تجربة مريرة للغاية" في التعامل معهم.واشار الى إنه من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد مجتبى بأي تصريحات علنية بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن خطاباته وتعليقاته ستصدر لاحقاً.