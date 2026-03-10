انشغال في تفسير "معنى الانتصار".. كيف ستخرج ايران "منتصرة" بكل الاحوال من هذه الحرب؟

ونقلت رويترز اراء خبراء استراتيجيين، يعتقدون ان الحرب يتم تحديدها من خلال اختبارين متوازيين للقدرة على التحمل، الأول ما إذا كان بإمكان الاستمرار في إطلاق الصواريخ والثاني ما إذا كان بوسع وإسرائيل تحمل التكاليف الاقتصادية والعسكرية والسياسية لوقفها.ويقول الخبراء ان "السؤال الكبير هو من سيتراجع أولا في هذه الحرب الشاملة، أم قادة إيران؟"، فيما يضيفون انه "من خلال رفع أسعار الطاقة وجعل الاقتصادات الغربية تئن تحت وطأة المعاناة المالية، تأمل أن يؤدي الضغط إلى إجبار الولايات المتحدة على التراجع".وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الآثار بدأت تظهر ⁠بالفعل، فأسعار النفط ترتفع وتكاليف الغاز تزداد والاضطراب السياسي يتزايد في مع تداخل التداعيات الاقتصادية مع انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.ويشير الخبراء الى إن قد يسعى في النهاية تحت هذا الضغط إلى الخروج من المأزق بإعلان النصر، مستشهدا بقتل الزعيم الأعلى الإيراني وتدمير قدرات إيران النووية والصاروخية وبنيتها التحتية العسكرية الرئيسية، غير أنه بالنسبة لطهران، سيكون البقاء وحده كافيا، وحتى لو دُمر معظم بنيتها التحتية الاستراتيجية، يمكن للقيادة الإيرانية أن تعلن الانتصار والبقاء في مواجهة واحد من أكبر الأساطيل العسكرية في التاريخ، وقد تخرج إيران جريحة، لكنها في هذا الوضع قد تكون بالخطورة نفسها - وربما أكثر تقلبا وغموضا- من المؤسسة التي دخلت هذا الصراع، بحسب رويترز.