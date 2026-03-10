الصفحة الرئيسية
صراع الشرق الاوسط يؤجج اسعار تذاكر الطيران
دوليات
2026-03-10 | 03:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9 شوهد
السومرية نيوز
- دولي
اعلنت شركة "إير نيوزيلاند"، اليوم الثلاثاء إنها رفعت أسعار التذاكر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقد تتخذ مزيدا من الإجراءات المتعلقة بالأسعار؛ ما يؤكد سعي شركات الطيران العالمية إلى تحميل الركاب تكاليف
ارتفاع أسعار النفط
.
وقالت شركة الطيران النيوزيلندية إن أسعار وقود الطائرات، التي كانت تتراوح بين 85 و90 دولارا للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشدة إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين إزاء الصراع.
ورفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على
إيران
أسعار النفط؛ ما أدى إلى اضطراب السفر العالمي وأثار مخاوف من حدوث ركود عميق في السفر واحتمال توقف الطيران على نطاق واسع.
وذكرت الشركة إنها رفعت أسعار التذاكر الاقتصادية للرحلات الداخلية 10 دولارات نيوزيلندية (5.92 دولار)، و20 دولاراً نيوزيلندياً للرحلات الدولية القصيرة المدى، و90 دولاراً نيوزيلندياً للرحلات الطويلة المدى.
وبينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على الخطوط بين
آسيا
وأوروبا بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود السعة، فإن إير نيوزيلاند هي واحدة من أولى شركات الطيران التي أعلنت عن زيادات واسعة في أسعار التذاكر منذ بدء الحرب.
وقالت الشركة "إذا أدى الصراع إلى استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، فقد نضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالأسعار وتعديل شبكتنا وجدولنا الزمني حسب الحاجة".
ومع
ارتفاع أسعار النفط
، طلبت شركة
فيتنام
إيرلاينز من السلطات المحلية إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
