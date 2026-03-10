واشنطن تعلن عن قصف مواقع في العراق وتتحدث عن انباء الانزال الجوي في النجف

وقال المسؤول الدفاعي الأميركي في تصريح تابعته ، إن "القوات الأميركية شنت ضربات في منذ انطلاق عملية “الغضب الملحمي” في 28 شباط“وذلك بهدف حماية أفرادها من هجمات جماعات مسلحة موالية لإيران استهدفت قواعدها”.وأفاد مسؤولون عراقيون بحصول عملية “إنزال” جوي في ، الأسبوع الماضي، من دون معرفة الجهة التي تقف خلفها.وكان مسؤولون عراقيون بينهم نائب الفريق أول الركن وأعضاء في البرلمان، تحدثت عن حصول “إنزال جوي لقوات أميركية” في صحراء النجف جنوبي العراق، وأن “ قدمت مذكرة احتجاج للتحالف الدولي حول “الإنزال”.وردا على سؤال بشأن الموضوع، أكدت الأميركية انه "لا توجد لدينا في الوقت الحالي أي تقارير عملياتية تدعم هذا الادعاء".