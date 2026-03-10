واشنطن: الضربات ضد ايران تتركز على مخازن الصواريخ

وقال هيغسيت في تصريحات صحفية إن "العمليات الجوية الاميركية ضد اهداف في العمق الايراني مستمرة وفق المعد سلفا".واضاف أن "الضربات الجوية تركز على استهداف وتدمير مخازن الصواريخ وقواعد الاطلاق، فضلا عن الاستمرار بتدمير قطع البحرية الايرانية، وحرمان من الحصول على اسلحة نووية".