هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان
دوليات
2026-03-10 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
268 شوهد
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير قانوني ذخائر الفوسفور الأبيض فوق منازل في بلدة يحمور بجنوب
لبنان
يوم الثالث من آذار، مما شكل تهديدا للمدنيين.
وقال رمزي قيس، وهو باحث في شؤون
لبنان
لدى المنظمة، في تقرير للمنظمة "يمكن أن تتسبب الآثار الحارقة للفوسفور الأبيض في الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة".
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها تحققت من ثماني صور تظهر استخدام الفوسفور الأبيض فوق منطقة سكنية في يحمور، وعاملين في الدفاع المدني يتعاملون مع حرائق في المنطقة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
