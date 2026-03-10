هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان

وقال رمزي ‌قيس، وهو باحث في شؤون لدى المنظمة، في تقرير للمنظمة "يمكن أن تتسبب الآثار الحارقة للفوسفور الأبيض في الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة".وذكرت المنظمة الحقوقية أنها تحققت من ثماني صور تظهر استخدام الفوسفور الأبيض فوق منطقة سكنية في يحمور، وعاملين في الدفاع المدني يتعاملون مع حرائق في المنطقة.