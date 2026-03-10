واشنطن بوست: الحرب على إيران تهدد الاقتصاد العالمي

وذكر التقرير أن "تأثيرات الحرب أصابت القارتين الأوروبية والآسيوية بدرجة أشد من "، مشيراً إلى أن "ارتفاع تكاليف الشحن الدوليوأسعار الطاقة وصل إلى مستويات قياسية نتيجة تعطل الممرات المائية الحيوية".وأضاف التقرير أن "الأضرار لم تعد مقتصرة على إمدادات الوقود فحسب، بل امتدت لتشمل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في زيادة كلفة نقل البضائع والسلع الأساسية"، مبيناً أن "استمرار الصراع العسكري قد يحول هذه الأزمة من مشكلة مؤقتة في سوق الطاقة إلى أزمة اقتصادية عالمية يصعب السيطرة عليها".وأوضح المحللون في التقرير أن "إغلاق الممرات المائية، وفي مقدمتها ، أدى إلى شلل جزئي في حركة التجارة الدولية، مما يضع ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم العالمي ويهدد استقرار الأسواق المالية في المدى المنظور".