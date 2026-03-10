ايران.. مقتل رئيس "الباسيج" أسد الله بادفر

ولم تعلن مؤسسات الجمهورية الإسلامية رسميا عن وفاته، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن مراسم تشييع جثمان القائد البارز في الإيراني أقيمت في مدينة قم في التاسع من مارس.وشغل أسد الله بادفر سابقا منصب رئيس لقوات الباسيج في للقوات المسلحة.