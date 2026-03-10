حصيلة جديدة من الصحة الايرانية بعدد المصابين والمرافق الصحية المتضررة



أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة اﻹصابات منذ بدء الحرب الأمريكية الاسرائيلية على البلاد.





وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تسجيل أكثر من 15 ألف مصاب منذ بدء الحرب الأمريكية الاسرائيلية على البلاد".



وأضافت، أن " 87 مرفقا صحيا تضررت إضافة الى 24 مركزا علاجيا و21 مركز إسعاف و18 سيارة إسعاف منذ بدء الحرب".