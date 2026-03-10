وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تنفيذ الموجة 35 من عملية الوعد 4 بإطلاق صواريخ استراتيجية من طراز فتاح، ، ، وقدر باتجاه أهداف في تل أبيب، بيت شيمش، المحتلة، وقواعد أمريكية".وأكد أن "حالة صفارات الإنذار المتواصلة، والبحث عن ملاجئ، والاشتباكات في المطار أثناء محاولات الفرار، هي الوضع الراهن لهذه الأيام واللحظات بالنسبة للصهيونيين والجنود الإرهابيين الأمريكيين".