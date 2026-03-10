إيران تعلن مقتل أربعة من دبلوماسييها بغارة إسرائيلية في بيروت

وأوضح ، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أن "الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة قد قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على صباح يوم 8 مارس".وجاء في رسالة المندوب الدائم لإيران لدى : "في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026، نفذ النظام الإسرائيلي هجوما إرهابيا متعمدا على في بيروت، مما أسفر عن مقتل أربعة دبلوماسيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتشهد الجبهة الإسرائيلية، تصعيدا عسكريا واسعا، مع إعلان " " تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وقواعد إسرائيلية على طول الحدود وفي العمق الإسرائيلي، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة بينها الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.