تحذير أمني إسرائيلي يخص "الصواريخ الإيرانية"

وجاء هذا التحذير بعد يوم من مقتل عاملين في موقع بناء وسط نتيجة إصابة بصاروخ من هذا النوع.وقال المسؤولون:"هذه قنبلة يمكن أن تحدث أضرارا كبيرة لذلك الالتزام بالتعليمات أمر مهم".وأضافوا: "الأمر لا يتعلق بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات فحسب، بل إن الشظايا تنتشر على مساحة قد تصل إلى نحو 10 كيلومترات، ما يتطلب مسؤولية كبيرة من المواطنين".كما أوضحوا أن:"شظايا الاعتراض سواء من الصواريخ العادية أو الكبيرة قاتلة".وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت قبل أيام، بأن " أطلقت صواريخ انشطارية تجاه إسرائيل، ما أسفر عن سقوط شظايا في مناطق مختلفة، بينها شمال ووسط تل أبيب".