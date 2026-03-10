كسراً للحظر الايراني.. البحرية الامريكية ترافق ناقلة لعبور هرمز

وقال وزير الطاقة الأمريكي، إن" نجحت بمرافقة ناقلة نفط عبر لضمان استمرار تدفق النفط للأسواق".وصرح وزير الطاقة الأمريكي في وقت سابق، عن وجود خطة لمرافقة قطع البحرية الأمريكية لسفن الشحن عبر هرمز، في إطار حمايتها من استهداف إيراني محتمل.