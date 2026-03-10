طهران تتوعد برد قوي على أي هجوم يطال البنية التحتية

وقال قاليباف وذلك في اليوم للحرب الأمريكية الإسرائيلية على : "اليوم نقاتل وفق مبدأ العين بالعين والسن بالسن من دون مساومة أو استثناء".

وأضاف: "إذا بدأوا حرب البنى التحتية فسنستهدف بناهم التحتية من دون تردد".



ومساء الثلاثاء، أعلن الإيراني تنفيذ الموجة 35 واستهداف مواقع في تل أبيب، وبيت شيمش، والقدس، وقواعد أمريكية بصواريخ "فتاح" و" " و"قدر".



ويأتي تنفيذ الموجة 35 من عملية الوعد 4 في ظل تصاعد وتيرة التوترات بالشرق الأوسط في اليوم الـ11 من الحرب على ، حيث تستمر وتل أبيب باستهداف إيران فيما تصعد طهران هجماتها على والمصالح الأمريكية بالمنطقة.