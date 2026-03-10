البيت الأبيض يتحدث عن حرية الملاحة ويكشف عن "انخفاض" هجمات إيران

أكد ، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة، فيما كشف أن هجمات بالصواريخ انخفضت بأكثر من 90%.

وقالت المتحدثة باسم ، "الرئيس توعد بعشرين ضعفا للقوة التي ضربنا بها إذا ضربت سفنا بمضيق هرمز"، مردفة "الرئيس ترامب لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة بشأن إيران".

وأضافت " يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية لعملية الغضب الملحمي"، مشيرة الى أن "القوات الأمريكية تعمل على تفكيك البنية التحتية الإيرانية لإنتاج الصواريخ".

ولفتت الى أن "الرئيس ترامب لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة"، مضيفة "هجمات إيران بالصواريخ انخفضت بأكثر من 90% وبالمسيرات بنحو 85% منذ بدء عملية الغضب الملحمي".