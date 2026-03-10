سيناتور أمريكي يتوقع نشر قوات برية في إيران

​توقع السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، الثلاثاء، أن بلاده تسير على طريق نشر قوات برية في .

وقال بلومنتال بعد إحاطة حول في ، "يبدو أننا نسير على طريق نشر قوات أمريكية برية في إيران".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.