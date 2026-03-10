إيران تنفي قيام الأمريكيين بتأمين مرور ناقلة عبر مضيق هرمز

ونقلت وكالة " " الإيرانية عن نائني قوله: "لا تجرؤ أي من السفن الأمريكية خلال الحرب حتى على الاقتراب من والخليج، وكذلك "، وأكد أن تصريحات الجانب الأمريكي في هذا الشأن "عارية من ".من جانبه، صرح قائد لفيلق الإيراني على منصة "إكس"، أن ستعترض بصواريخ ومسيرات تحت الماء أي محاولات للأسطول الأمريكي لمرافقة الناقلات في المضيق الاستراتيجي. وكتب: "أي تحرك للأسطول الأمريكي وحلفائه (عبر مضيق هرمز) سيعترض بواسطة الصواريخ والمسيرات تحت الماء الإيرانية".يأتي هذا النفي بعد أن كان وزير الطاقة الأمريكي رايت قد صرح الثلاثاء بأن القوات قامت بتأمين عبور ناقلة عبر مضيق هرمز، قبل أن يقوم بحذف منشوره بعد نصف ساعة من نشره على منصة "إكس" لسبب غير معروف.وتتصاعد حدة التوتر في المضيق الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وسط استمرار الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.