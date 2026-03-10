روسيا تعلن تضرر مبنى قنصليتها في أصفهان

ولاحظت الدبلوماسية الروسية أن "موجة صدمة الانفجار دفعت موظفي القنصلية عدة أمتار إلى الوراء، ومع ذلك، لم تُسفر الهجمات على القنصلية عن أي إصابات أو خسائر بشرية".

وأشارت أيضا إلى أن تطالب جميع أطراف النزاع حول بالاحترام التام لحرمة المنشآت الدبلوماسية، وتعتبر الهجوم على البعثات الدبلوماسية انتهاكا صارخا للقانون الدولي.



ووفقا للمتحدثة، تدعو روسيا أطراف النزاع حول إيران إلى إنهاء المواجهة فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات.



وتشير التقارير الواردة، إلى تزايد عدد المؤسسات الدبلوماسية الأجنبية التي تعرضت لهجمات على إيران.