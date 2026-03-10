ترامب يدعو إيران لإزالة أي ألغام "قد زرعتها" في مضيق هرمز

دعا الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، الى إزالة أي ألغام "قد زرعتها" في .

وقال في كلمة له، "لم تردنا أي تقارير عن قيام بزرع أي ألغام في لكن لو حدث ذلك فإننا نطالب بإزالتها".

وأضاف "على إيران أن تزيل أي ألغام قد زرعتها في مضيق هرمز فورا"، كاشفا "تمكنا من إصابة وتدمير 10 زوارق وسفن زرع ألغام غير مفعلة خلال الساعات الماضية وسنستهدف المزيد".

ولفت ترامب الى أنه "إذا زرعت الألغام ولم تتم إزالتها فورا فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون غير مسبوقة"، مضيفا "إذا أزالت إيران ما ربما يكون قد زرع فسيكون ذلك خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح".