عراقجي: الهجمات علينا مغامرة خطيرة صممتها إسرائيل

اعتبر ، مساء الثلاثاء، أن الهجمات على بلاده مغامرة خطيرة صممتها "إسرائيل".

وقال عراقجي في كلمة له، "القول إن كانت تنوي مهاجمة أو قواتها سواء بشكل وقائي أو كإجراء استباقي هو ادعاء كاذب".

وأضاف أن "الهدف الوحيد من الادعاء الأمريكي الكاذب تبرير العملية الخاطئة الكبرى"، مردفا "الهجمات علينا مغامرة خطيرة صممتها ويدفع تكلفتها الشعب الأمريكي".



وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.