قاذفات أمريكية تقلع من بريطانيا لضرب إيران

وذكرت القناة أن الهجمات المنطلقة من أوروبا "ستقصر زمن الاستهداف وتسمح للولايات المتحدة بتنفيذ هجمات متكررة"، على عكس العمليات التي تنطلق من الأراضي الأمريكية والتي تستغرق ساعات طيران طويلة.ويأتي هذا التطور بعد أن منح البريطاني الأسبوع الماضي الإذن للرئيس باستخدام القواعد الجوية البريطانية لشن ضربات على ، حيث هبطت قاذفة B-1 في المملكة المتحدة في خطوة استباقية للهجمات الحالية.وتتصاعد حدة الحرب منذ 28 شباط الماضي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي على جبهات متعددة.