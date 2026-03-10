إدارة ترامب تطلب التوقف عن ضرب منشآت النفط الإيرانية

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، تم نقل الرسائل الأمريكية على مستوى سياسي رفيع وإلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، لأسباب تتعلق بحماية المدنيين الإيرانيين والمصالح الاقتصادية لما بعد الحرب.وغطت الضربات الإسرائيلية العاصمة بدخان أسود سام وأمطار حمضية، مما أثار تحذيرات صحية عاجلة للإيرانيين العاديين، في وقت يعارض جزء كبير من الجمهور الإيراني النظام الحالي.وذكرت المصادر ثلاثة أسباب رئيسية للطلب الأمريكي: "الضربات تضر بالجمهور الإيراني الذي يأمل في كسب وده. ترامب يهدف إلى التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد الحرب، على غرار النهج مع فنزويلا. خشية من هجمات انتقامية إيرانية مدمرة على البنية التحتية للطاقة الخليجية، مما قد يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية".ووصف مصدر مطلع الضربات على منشآت النفط الإيرانية بأنها "خيار يوم القيامة" يجب الاحتفاظ به كخيار اضطراري فقط إذا هاجمت منشآت أولاً. وقد ألمح ترامب إلى ذلك علنا محذرا من أن ستضرب "بشكل أقوى بعشرين مرة" إذا أضرت إيران بالإمدادات العالمية.وانتقد السيناتور غراهام، أحد أشد مؤيدي الحرب في الحزب الجمهوري، الضربات الإسرائيلية، محذرا من أن استهداف منشآت النفط قد "يشل فرصة الشعب الإيراني في بدء حياة جديدة" بعد سقوط النظام.فيما أبعد بيت هيغسيث الإدارة عن هذه الضربات، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تهاجم أهدافا من هذا النوع.