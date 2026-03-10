سلسلة انفجارات تهز العاصمة طهران

وأضافت الوكالة أن انفجارات وقعت كذلك في مدينة في ، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.يذكر أن و" " أطلقتا عملية عسكرية ضد منذ يوم السبت 28 شباط الماضي.بدورها، توجه إيران ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وإلى مواقع داخل "إسرائيل".