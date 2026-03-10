التلفزيون الإيراني يعلن انطلاق موجة من الصواريخ

أعلن التلفزيون الإيراني، عن انطلاق موجة من الصواريخ الإيرانية.

وقال التلفزيون، "انطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في مدن وبلدات عدة وسط ".

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.