كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصواريخ مجنحة

ووفقا للوكالة، قام زعيم البلاد، ، بمتابعة الاختبارات عبر الفيديو.وبحسب الوكالة، تم في إطار التجارب الجارية لتقييم القدرة التشغيلية للمدمرة تشوي التابعة للبحرية ، إجراء اختبار إطلاق آخر لصواريخ كروز استراتيجية في 10 مارس".وفي 5 آذار الجاري، ذكرت الأنباء أن زعيم الشمالية أشرف على اختبار إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من المدمرة الجديدة، قبل دخولها الخدمة، مشيرا إلى أن تجهيز البحرية بالأسلحة النووية يحقق "تقدما مرضيا".ونوهت وكالة الكورية الشمالية، بأن كيم تفقد سفينة "تشوي هيون" في حوض بناء السفن في مدينة "نامبو" الساحلية الغربية خلال اليومين السابقين لتقييم تدريبات أفراد طاقمها القتالية وقدراتها التشغيلية.