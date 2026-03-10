الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات

​أعلن الإيراني، عن إطلاق الموجة 37 من عملية الوعد ، مؤكدا أنها تستمر ثلاث ساعات.

وأفاد "بإطلاق الموجة 37 من عملية الوعد 4 بصواريخ استهدفت قواعد في المنطقة والأسطول البحري الخامس، وبئر في قلب تل أبيب".

وأشار الحرس الثوري إلى أن "الموجة الحالية من عمليات الإطلاق ستستمر 3 ساعات على الأقل".