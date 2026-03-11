بزشكيان: لا نسعى للاشتباك مع دول الجوار

وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع الباكستاني، : إن " لا تسعى للاشتباك مع دول الجوار، مبيناً أن "استهداف القواعد الأمريكية في دول الجوار يأتي ضمن حقها المشروع للدفاع عن البلاد".وأضاف، أن "بلاده تستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على أراضيها في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس".وتابع، أن "الأعداء استغلوا الدول المجاورة واعتدوا على منشآت وبنى تحتية وأماكن عامة، فضلاً عن مستشفيات ومدارس داخل إيران".