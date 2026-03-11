لغز "إصابة المرشد".. نجل بزشكيان ينفي استهداف مجتبى خامنئي وتل أبيب تصرّ: "أُصيب في ساقه"

ونقلت "إسنا" عن نجل الرئيس الإيراني: "سمعت نبأ إصابة السيد مجتبى . اتصلت بأصدقائي وسألتهم عن الأمر. الحمد لله، هو بصحة جيدة ولا توجد أي مشاكل".وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "مجتبى خامنئي، الذي تم تعيينه خلفا لوالده مرشدا أعلى في ، أصيب في قدميه في الضربة الإسرائيلية الأمريكية الافتتاحية على إيران في 28 فبراير على مجمع عائلة خامنئي، حيث قتل والده وزوجته وابنه".كما أفاد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة " تايمز" بأن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى أبلغوهم خلال اليومين الماضيين أن خامنئي الابن قد أصيب بجروح، من بينها جروح في ساقيه، ولكنه واع ويختبئ في مكان شديد الحراسة مع تواصل محدود معه.وصرح مسؤولان عسكريان إسرائيليان للصحيفة نفسها بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، استنادا إلى معلومات جمعتها، تقدر أيضا أنه أصيب في ساقه في 28 فبراير، وهو اليوم الأول للحرب، وهو استنتاج توصلت إليه حتى قبل إعلانه مرشدا أعلى جديدا يوم الأحد الماضي.