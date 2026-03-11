الحرس الثوري يلوح باستهداف البنوك الإسرائيلية والأميركية في المنطقة

وقال المتحدث باسم مقر خاتم التابع للحرس الثوري الإيراني، إن "الكيان الصهيوني استهدف الليلة الماضية أحد البنوك الإيرانية"، مبيناً أن "استهداف البنك يمنحنا الحق في الرد على مؤسسات اقتصادية إسرائيلية وأميركية في المنطقة".ودعا المتحدث المواطنين في دول المنطقة إلى "الابتعاد مسافة كيلومتر واحد عن فروع البنوك والمصارف"، مؤكداً: "على الأميركيين انتظار ردنا الحاسم والمماثل"، في إشارة إلى تصعيد محتمل ضد أهداف اقتصادية.