حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية

استهدفت المقاومة الإسلامية ، اليوم الأربعاء تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي الخيام للمرّة الثانية بصلية صاروخية.





وذكر الحزب في بيان انه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 فجر اليوم الأربعاء 11/03/2026 تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي الخيام بصلية صاروخية.