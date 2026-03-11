"رويترز": دوي انفجار هائل في دبي

وتداولت وسائل إعلام أنباء تفيد بأن الدفاعات الإماراتية تتعامل مع هجمات صاروخية ومسيرات قادمة من .ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية حول طبيعة الانفجار أو مكان وقوعه.وأفاد لحكومة دبي في وقت سابق من اليوم بسقوط طائرتين مسيرتين في محيط مطار ، مما تسبب، حسب حصيلة أولية، في وقوع 4 إصابات. كما أعلنت هيئة بحرية بريطانية تسجيل حادث على بعد 50 ميلا بحريا دبي.وعلى الصعيد ذاته، أعلنت شركة طيران KLM الهولندية إلغاء جميع رحلاتها إلى دبي حتى 28 آذار الجاري على خلفية التوترات بالمنطقة.وبدأت وإسرائيل يوم السبت 28 فبراير قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على ، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.