إجلاء 20 مصاباً من السفينة التايلندية "المقصوفة" قرب سواحل عُمان



أفادت العُمانية، اليوم الأربعاء، بإجلاء 20 مصاباً من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل سلطنة عُمان.



وذكرت الوكالة، ان " 20 شخصاً تم إجلاؤهم، بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل سلطنة عُمان".



وكانت البحرية التايلندية قد اعلنت "المباشرة بتقديم الدعم اللازم بعد تلقي بلاغ يفيد بوقوع حالة طارئة على متن سفينة خلال مرورها في المضيق"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.