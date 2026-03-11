القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا أكثر من 5500 هدف في إيران من ضمنها 60 سفينة

وقالت القيادة في بيان تابعته لـ ، ان "قواتنا تواصل توجيه ضربات قاصمة ضد النظام الإيراني"، مبينا ان "القوة القتالية الأمريكية في ازدياد مع تراجع القوة القتالية الإيرانية".واضاف "نركز حاليا على أهداف تتمثل في القضاء على نفوذ ضد الأمريكيين وجيرانها"، مشيرا الى "اننا نوجه ضربات قوية يوميا إلى الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية".وذكر "ضربنا بأنظمة أسلحة دقيقة متنوعة أكثر من 5500 هدف في إيران من ضمنها 60 سفينة"، موضحا "اننا دمرنا آخر سفينة حربية ليصبح الأسطول الإيراني كله خارج المعركة".وبين ان "هجمات الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية انخفضت منذ أول 24 ساعة للحملة".